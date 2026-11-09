Ce salariu are un polițist în România în 2026. Leafa unui agent debutant și cât poate încasa un ofițer cu experiență
Poliție
Salariile din Poliția Română sunt diferite în funcție de gradul profesional, vechime, funcția ocupată și sporurile acordate pentru condițiile de muncă. În noiembrie 2026, venitul net al unui agent aflat la început de carieră este estimat la aproximativ 4.000-4.500 de lei pe lună, în timp ce un ofițer cu experiență poate ajunge la câștiguri de peste 10.000 de lei. În cazul celor care ocupă funcții de conducere, veniturile pot fi și mai mari.
La suma încasată lunar contribuie și turele de noapte, activitatea desfășurată în weekend sau în zilele de sărbătoare legală, precum și alte drepturi prevăzute de legislație.
Ce salariu are un agent de poliție debutant în 2026
Un polițist aflat la începutul carierei poate primi aproximativ 4.000-4.500 de lei net lunar, conform estimărilor salariale publicate în septembrie 2026.
Remunerația nu reprezintă însă un salariu fix, identic pentru toți angajații aflați la început de drum. Venitul este alcătuit din mai multe componente, printre care salariul de funcție, salariul corespunzător gradului profesional, gradațiile acordate în funcție de vechime și eventualele sporuri.
Federația Sindicatelor Naționale ale Polițiștilor și Personalului Contractual indica, în iunie 2026, un salariu de funcție de 4.075 de lei brut pentru un polițist debutant.
Este important de precizat că această valoare reprezintă doar una dintre componentele remunerației și nu trebuie confundată nici cu venitul brut total, nici cu suma netă care ajunge efectiv în contul angajatului.
Pe măsură ce acumulează vechime, obține grade profesionale superioare și avansează în carieră, un polițist poate beneficia de venituri mai mari, arată playtech.ro.
Cât câștigă un ofițer de poliție cu experiență
În general, ofițerii de poliție au venituri mai ridicate decât agenții, în special atunci când ocupă posturi cu atribuții complexe sau funcții de conducere.
Datele publicate de Inspectoratul de Poliție Județean Olt pentru luna august 2026 arată că ofițerii fără funcții de conducere au încasat salarii nete cuprinse între 4.833 și 11.647 de lei.
Pentru ofițerii care ocupă funcții de conducere, intervalul veniturilor nete a fost mai ridicat, situându-se între 8.145 și 15.413 lei lunar.
Aceste cifre reprezintă limitele veniturilor achitate într-o anumită lună și nu înseamnă că fiecare angajat cu un anumit grad primește automat suma maximă. Diferențele pot fi influențate de sporuri, situația profesională și eventualele drepturi salariale achitate retroactiv.
Ce sporuri primesc polițiștii pentru turele de noapte
Programul polițiștilor presupune frecvent activitate în timpul nopții, deoarece intervențiile și menținerea ordinii publice trebuie asigurate permanent.
Potrivit Legii-cadru nr. 153/2017, pentru orele lucrate în intervalul 22:00-06:00 se poate acorda un spor de 25% din salariul de funcție, calculat proporțional cu timpul efectiv lucrat și în condițiile prevăzute de lege.
De exemplu, dacă un polițist are un salariu de funcție de 4.000 de lei brut și un program lunar de 160 de ore, pentru 40 de ore lucrate în timpul nopții, sporul ar ajunge la aproximativ 250 de lei brut.
Această sumă se adaugă celorlalte drepturi salariale, însă valoarea efectivă depinde de numărul orelor eligibile și de îndeplinirea condițiilor legale.
Cum sunt plătite turele de weekend și activitatea din zilele de sărbătoare legală
Polițiștii pot fi programați să lucreze inclusiv sâmbăta, duminica sau în zilele de sărbătoare legală. Activitatea instituțiilor de ordine publică nu se întrerupe în aceste perioade, iar personalul trebuie să asigure intervențiile și siguranța cetățenilor.
În 2026, regulile speciale de compensare a muncii în aceste zile sunt stabilite prin legislația fiscal-bugetară, cu raportare la drepturile aplicabile în decembrie 2025.
Pentru orele eligibile desfășurate în zilele de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală poate fi acordată o majorare de 75% din salariul de funcție, calculată în raport cu timpul efectiv lucrat și cu respectarea condițiilor legale.
De asemenea, orele suplimentare care nu pot fi compensate prin acordarea de timp liber pot beneficia de drepturi financiare specifice, conform reglementărilor în vigoare.
Din acest motiv, doi polițiști care au același grad profesional și o vechime asemănătoare pot încasa sume diferite într-o lună, în funcție de turele efectuate și de sporurile la care au dreptul.
Ce alte beneficii pot primi angajații din Poliția Română
Pe lângă salariul lunar și sporurile aferente activității, polițiștii pot beneficia de o serie de drepturi suplimentare, acordate în condițiile stabilite prin lege.
Printre acestea se numără:
- Norma de hrană, acordată potrivit reglementărilor aplicabile;
- Compensația pentru chirie, în situațiile în care sunt îndeplinite condițiile legale;
- Drepturile de echipament, prevăzute pentru personalul din sistem;
- Alte facilități și drepturi specifice statutului profesional.
Aceste beneficii nu sunt acordate în mod automat tuturor angajaților în aceleași condiții, iar valoarea lor poate varia în funcție de situația fiecărui polițist.
De ce diferă salariile polițiștilor de la o lună la alta
Veniturile unui angajat din Poliția Română sunt influențate de mai mulți factori, nu doar de gradul profesional. Vechimea, funcția ocupată, responsabilitățile, programul de lucru și sporurile aplicabile pot modifica semnificativ suma încasată.
Astfel, un agent debutant poate porni de la un venit net estimat la 4.000-4.500 de lei, în timp ce un ofițer cu experiență poate depăși pragul de 10.000 de lei. În cazul unor funcții de conducere, veniturile raportate pot trece de 15.000 de lei net.
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