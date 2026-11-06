Mașinile ecologice devin obligatorii pentru marile companii din UE. Ce se întâmplă cu subvențiile

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 nov. 2026, 23:15

Flotele auto ale marilor companii intră în atenția Uniunii Europene. Comisiile de specialitate ale Parlamentului European au votat pentru accelerarea tranziției către vehicule cu emisii reduse și pentru condiționarea sprijinului financiar public de fabricarea mașinilor pe teritoriul european.

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