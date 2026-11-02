Incendiu puternic la un restaurant din Sectorul 4 al Capitalei, în apropiere de Parcul Tineretului. Flăcările au cuprins 600 de metri pătrați VIDEO

Publicat 2 nov. 2026, 07:33 Actualizat 2 nov. 2026, 09:47

Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață la un complex cu opt corpuri de clădiri din Sectorul 4 al Capitalei, din zona Parcului Tineretului. La ora transmiterii acestei știri, incendiul se manifestă cu degajări mari de fum. Douăsprezece autospeciale de pompieri intervin la fața locului.

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