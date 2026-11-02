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Incendiu puternic la un restaurant din Sectorul 4 al Capitalei, în apropiere de Parcul Tineretului. Flăcările au cuprins 600 de metri pătrați VIDEO

Pompieri/ Imahine de arhivă / FOTO: IGSU/Facebook

Pompieri/ Imahine de arhivă / FOTO: IGSU/Facebook

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Scris deDana Bărăgan
Publicat2 nov. 2026, 07:33
Actualizat2 nov. 2026, 09:47

Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață la un complex cu opt corpuri de clădiri din Sectorul 4 al Capitalei, din zona Parcului Tineretului. La ora transmiterii acestei știri, incendiul se manifestă cu degajări mari de fum. Douăsprezece autospeciale de pompieri intervin la fața locului.

UPDATE - La incendiul de pe Calea Piscului, din București, este vorba despre un complex cu opt corpuri de clădiri, spun pompierii.

În momentul de față incendiul este localizat la nivelul a cinci dintre aceste corpuri, pe o suprafață aproximativă de 1000 m².

În continuare nu sunt raportate victime.

UPDATE - Potrivit celor mai recente informații, la incendiul de pe calea Piscului este vorba de mai multe saloane alipite.

Pompierii au transmis că se lucrează în continuare la localizarea incendiului, menționând în continuare că până în momentul de față nu au fost identificate victime.

Potrivit informațiilor existente, restaurantul avea autorizație ISU. Se verifică și dacă sala de evenimente funcționa corespunzător. În interiorul ei se aflau foarte multe materiale inflamabile - draperii, perdele sintetice, tavane decorative și materiale suspendate, care ar arde cu mare putere și foarte repede, relatează Realitatea PLUS.

UPDATE

ȘTIREA INIȚIALĂ

Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață, 2 noiembrie, la un restaurant din Sectorul 4 al Capitalei, din zona Parcului Tineretului, în aproprierea Sălii Polivalente, relatează Realitatea PLUS.

Flăcările au cuprins o suprafață de aproximativ 600 de metri pătrați, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru stingerea focului. Potrivit primelor informații, incendiul ar fi izbucnit la nivelul unui salon al restaurantului.

Pompierii intervin la fața locului pentru a limita extinderea flăcărilor și pentru a lichida incendiul.

Până în acest moment, nu există persoane surprinse în interiorul clădirii și nu au fost raportate victime.

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