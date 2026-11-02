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Atacuri masive cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. RO-Alert în nordul județului Tulcea

Ro-Alert

Ro-Alert

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 nov. 2026, 08:09

Porturile ucrainene de la Dunăre au fost vizate de atacuri masive cu drone în noaptea de 1 spre 2 noiembrie. În urma acestor incidente, autoritățile române au ridicat de la sol mai multe aeronave militare, inclusiv avioane F-16 și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN). Potrivit sursei citate, ppulația din nordul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, transmis la ora 04:11. Autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național.

Avioane F-16 și un elicopter militar, ridicate de la sol în timpul atacurilor cu drone

În contextul atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, în noaptea de 1 spre 2 noiembrie, au fost activate măsurile de supraveghere și apărare aeriană, inforează MApN.

Astfel, au fost ridicate de la sol aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană de la Fetești și Câmpia Turzii, precum și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT.

Mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea. La ce oră s-a încheiat alerta aeriană

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea.

În consecință, la ora 04:11, autoritățile au transmis un mesaj RO-Alert pentru avertizarea locuitorilor din zona vizată. Potrivit informațiilor oficiale, nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 05:26, după încetarea perioadei de risc.

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