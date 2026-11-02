Atacuri masive cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. RO-Alert în nordul județului Tulcea

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 nov. 2026, 08:09

Porturile ucrainene de la Dunăre au fost vizate de atacuri masive cu drone în noaptea de 1 spre 2 noiembrie. În urma acestor incidente, autoritățile române au ridicat de la sol mai multe aeronave militare, inclusiv avioane F-16 și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT, transmite Ministerul Apărării Naționale (MApN). Potrivit sursei citate, ppulația din nordul județului Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert, transmis la ora 04:11. Autoritățile au precizat că nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național.

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