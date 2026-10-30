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Sanatate· 2 min citire

Alexandru Rogobete, mesaj ferm despre medicii rezidenți: „Nu sunt anexa profesorului și nici apendicele medicului primar”. Ce schimbări pregătește

Alexandru Rogobete / Sursa foto - Facebook

Alexandru Rogobete / Sursa foto - Facebook

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Georgiana Balaban
Scris deGeorgiana Balaban
Publicat30 oct. 2026, 18:54
Actualizat30 oct. 2026, 18:55

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că una dintre prioritățile sale în reorganizarea sistemului de gărzi este introducerea medicilor rezidenți în mecanismul de plată pentru activitatea desfășurată în timpul acestor ture. Oficialul atrage atenția că tinerii medici ajung să efectueze mai multe gărzi lunar fără să fie remunerați și susține că această situație trebuie corectată.

Într-un mesaj public, ministrul a transmis că medicii rezidenți trebuie tratați ca membri cu drepturi depline ai echipelor medicale, iar munca și responsabilitățile pe care și le asumă în spitale trebuie respectate și plătite corespunzător.

Alexandru Rogobete: „Medicul rezident nu este anexa profesorului”

Șeful de la Sănătate a criticat situația în care se află medicii rezidenți din primii ani de pregătire, despre care afirmă că efectuează frecvent între patru și șase gărzi pe lună, fără să primească bani pentru această activitate.

„Medicul rezident nu este anexa profesorului și nici apendicele medicului primar! Este medic, este membru al echipei medicale și merită respect, susținere și o remunerație corectă pentru munca depusă!”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul a subliniat că rezidenții participă la îngrijirea pacienților, își asumă responsabilități și contribuie la buna funcționare a spitalelor. În opinia sa, statutul de medic aflat în formare nu trebuie să fie un motiv pentru ca activitatea desfășurată în timpul gărzilor să nu fie remunerată.

Plata gărzilor pentru rezidenți, prima prioritate anunțată de ministrul Sănătății

Alexandru Rogobete a prezentat două direcții pe care dorește să le urmărească în procesul de reorganizare a sistemului de gărzi.

Prima vizează includerea medicilor rezidenți în mecanismul de plată a gărzilor pe care le efectuează. A doua presupune actualizarea tarifului pentru aceste servicii, astfel încât plata să fie raportată la nivelul salarial din 2026.

Ministrul consideră inechitabil faptul că remunerația gărzilor medicilor continuă să fie calculată pe baza unor salarii de referință din 2018, deși între timp nivelurile salariale au evoluat.

Medicul rezident nu este anexa profesorului și nici apendicele medicului primar! Este medic, este membru al echipei medicale și merită respect, susținere și o remunerație corectă pentru munca depusă! Vreau să fiu foarte clar și spun acest lucru ferm, pentru că știu că sunt persoane care trebuie să îl audă! În România, medicii rezidenți din anii I, II și III efectuează frecvent 4, 5 sau chiar 6 gărzi pe lună, fără să fie plătiți pentru această muncă. Acest lucru trebuie să se schimbe! Un medic rezident nu este o anexă a nimănui. Este un profesionist aflat în formare, care își asumă responsabilități, participă la îngrijirea pacienților și contribuie la funcționarea spitalelor. Are nevoie de îndrumare, de sprijin și, mai ales, de respect. De aceea, prima mea prioritate în reorganizarea sistemului de gărzi este includerea medicilor rezidenți în mecanismul de plată a gărzilor efectuate. A doua prioritate este actualizarea tarifului de gardă la nivelul salarial al anului 2026. Nu putem accepta ca, în anul 2026, gărzile medicilor să fie plătite în continuare pe baza unor salarii de referință din 2018. Este una dintre cele mai mari inechități din sistemul de sănătate și trebuie corectată. Respectul pentru personalul medical nu se declară. Se demonstrează prin decizii concrete! Iar medicii tineri trebuie să știe că au în mine un partener care le respectă munca și le susține drepturile. O să fie bine!

a declarat Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.
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