Alexandru Rogobete, mesaj ferm despre medicii rezidenți: „Nu sunt anexa profesorului și nici apendicele medicului primar”. Ce schimbări pregătește

Publicat 30 oct. 2026, 18:54 Actualizat 30 oct. 2026, 18:55

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță că una dintre prioritățile sale în reorganizarea sistemului de gărzi este introducerea medicilor rezidenți în mecanismul de plată pentru activitatea desfășurată în timpul acestor ture. Oficialul atrage atenția că tinerii medici ajung să efectueze mai multe gărzi lunar fără să fie remunerați și susține că această situație trebuie corectată.

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