Lipsa banilor și deficitul de personal, în atenția Ministerului Sănătății. Verificări în spitale și la ambulanță

Scris de Iulian Budusan Publicat: 27 oct. 2026, 21:26

Ministrul Sănătății a cerut managerilor serviciilor de ambulanță din țară și ai spitalelor din rețeaua ministerului să prezinte situația financiară, deficitul de personal și capacitatea operațională a unităților medicale, în contextul presiunilor bugetare din ultimele luni.

Distribuie articolul