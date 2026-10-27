Lipsa banilor și deficitul de personal, în atenția Ministerului Sănătății. Verificări în spitale și la ambulanță
Foto/Arhivă
Ministrul Sănătății a cerut managerilor serviciilor de ambulanță din țară și ai spitalelor din rețeaua ministerului să prezinte situația financiară, deficitul de personal și capacitatea operațională a unităților medicale, în contextul presiunilor bugetare din ultimele luni.
După suplimentarea cu 150 de milioane de lei a finanțării pentru serviciile de ambulanță și unitățile de primiri urgențe (UPU), autoritățile evaluează necesarul de bani pentru ultimele luni ale anului, pentru a preveni eventualele blocaje care ar putea afecta pacienții.
Ministerul Sănătății verifică situația financiară a spitalelor și serviciilor de ambulanță
În cadrul unei videoconferințe cu managerii serviciilor de ambulanță din întreaga țară și cu cei ai spitalelor aflate în rețeaua Ministerului Sănătății, au fost analizate problemele urgente din sistemul medical, dificultățile financiare și măsurile necesare pentru perioada următoare.
Potrivit ministrului, deciziile bugetare adoptate în ultimele luni au pus presiune suplimentară asupra unităților sanitare și a serviciilor de urgență. Oficialul a subliniat că funcționarea acestora și siguranța pacienților trebuie protejate, iar eventualele probleme de finanțare trebuie identificate înainte de a afecta activitatea medicală.
Prioritatea anunțată este stabilizarea structurilor medicale și identificarea unităților care au nevoie de intervenții urgente pentru a-și continua activitatea în condiții normale.
Finanțare suplimentară de 150 de milioane de lei pentru ambulanțe și UPU
Săptămâna trecută, finanțarea serviciilor de ambulanță și a unităților de primiri urgențe a fost suplimentată cu 150 de milioane de lei, potrivit declarației ministrului Sănătății.
Managerii unităților medicale ar fi confirmat că alocarea suplimentară a redus presiunea financiară imediată. Cu toate acestea, ministrul a precizat că suma nu rezolvă definitiv problemele bugetare, fiind necesară o evaluare a cheltuielilor și a resurselor de care sistemul medical are nevoie până la sfârșitul anului.
Următoarea etapă vizează identificarea necesarului real de finanțare și direcționarea resurselor către unitățile în care există riscul apariției unor blocaje.
Ce date trebuie să transmită managerii spitalelor și ai serviciilor de ambulanță
În urma videoconferinței, managerilor li s-a solicitat să prezinte informații detaliate despre trei domenii esențiale pentru funcționarea sistemului sanitar.
1. Banii necesari până la sfârșitul anului
Unitățile trebuie să calculeze necesarul financiar pentru ultimele luni ale anului, cu accent pe cheltuielile de personal, medicamente și materiale sanitare. Datele vor permite identificarea eventualelor deficite și a unităților care riscă să întâmpine dificultăți în asigurarea cheltuielilor curente.
2. Situația posturilor și deficitul de personal
Managerii trebuie să prezinte numărul posturilor aprobate și ocupate, al celor scoase la concurs și al posturilor vacante, separat pentru fiecare categorie profesională.
Evaluarea urmărește să ofere o imagine mai clară asupra resurselor umane disponibile și a necesarului de personal din spitale și serviciile de urgență.
3. Numărul ambulanțelor noi și capacitatea operațională
O altă solicitare vizează numărul ambulanțelor noi primite în fiecare județ și capacitatea operativă a serviciilor de ambulanță. Aceste informații sunt importante pentru evaluarea resurselor disponibile și a posibilității de a răspunde solicitărilor medicale de urgență.
Ministrul Sănătății: „Finanțarea trebuie adaptată nevoilor reale din sistem”
Ministrul a transmis că datele solicitate vor fi folosite pentru identificarea problemelor fiecărei unități medicale și pentru stabilirea intervențiilor necesare înainte ca lipsa banilor sau deficitul de personal să afecteze pacienții.
Oficialul a subliniat că suplimentarea cu 150 de milioane de lei reprezintă o măsură de sprijin imediat, nu o soluție definitivă pentru dificultățile financiare ale sistemului sanitar.
În opinia sa, funcționarea stabilă a spitalelor și a serviciilor de urgență presupune finanțare predictibilă, responsabilitate în gestionarea resurselor și decizii adaptate situației concrete din unitățile medicale.
Evaluarea necesarului financiar pentru finalul anului și centralizarea datelor privind personalul și ambulanțele urmează să ofere autorităților o imagine mai clară asupra riscurilor și a măsurilor care trebuie prioritizate.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News