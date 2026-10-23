Ai nevoie de un tratament dentar complex? Ce investigații și specialități ar trebui să găsești în aceeași clinică

Scris de Catalina Anghel Publicat: 23 oct. 2026, 15:37

Un tratament dentar complex nu presupune doar realizarea mai multor proceduri. Diferența apare atunci când diagnosticul, prognosticul și rezultatul final depind de informații provenite din mai multe investigații și de deciziile mai multor specialiști. În aceste situații, faptul că o clinică oferă endodonție, parodontologie, chirurgie, implantologie și protetică nu este suficient: aceste specialități trebuie să poată analiza același caz și să construiască împreună un plan medical coerent.

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