Accidentul grav de la Buftea. 26 de persoane implicate, două decedate și 18 transportate la spital. Bilanțul Ministerului Sănătății

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 20 oct. 2026, 13:04

Au apărut noi informații despre accidentul grav produs marți, 20 octombrie, pe DN7, în zona Buftea, județul Ilfov, unde un microbuz de transport persoane a intrat în coliziune cu o autobasculantă. Potrivit celui mai recent bilanț transmis de Ministerul Sănătății, în accident au fost implicate 26 de persoane, dintre care două și-au pierdut viața. Alte 18 persoane au fost transportate la spitale din București și Ilfov, după ce au suferit diferite traumatisme și leziuni, iar șase au refuzat transportul la spital.

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