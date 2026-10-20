Accidentul grav de la Buftea. 26 de persoane implicate, două decedate și 18 transportate la spital. Bilanțul Ministerului Sănătății

Au apărut noi informații despre accidentul grav produs marți, 20 octombrie, pe DN7, în zona Buftea, județul Ilfov, unde un microbuz de transport persoane a intrat în coliziune cu o autobasculantă. Potrivit celui mai recent bilanț transmis de Ministerul Sănătății, în accident au fost implicate 26 de persoane, dintre care două și-au pierdut viața. Alte 18 persoane au fost transportate la spitale din București și Ilfov, după ce au suferit diferite traumatisme și leziuni, iar șase au refuzat transportul la spital.
Accidentul de la Buftea. 18 persoane au fost transportate la spital
În urma accidentului produs pe DN7, în zona Buftea, echipajele medicale au evaluat persoanele implicate și au stabilit care dintre acestea au nevoie de îngrijiri la spital. Datele centralizate de Centrul Operativ pentru Situații de Urgență al Ministerului Sănătății arată că 18 persoane au fost preluate de echipajele de urgență și transportate către șapte unități medicale. Alte șase persoane au fost evaluate la fața locului, însă au refuzat să fie duse la spital.
Cele mai multe victime au fost transportate la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, unde au ajuns șase persoane. Alte trei au fost preluate de Spitalul Universitar de Urgență București, iar trei au fost transportate la Spitalul Militar Central. La Spitalul Clinic de Urgență „Elias” au ajuns două persoane, iar alte două au fost duse la Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”, potrivit bilanțului transmis de Ministerul Sănătății.
Printre persoanele transportate la spital se află și un pacient care a fost preluat de Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”. O altă persoană a ajuns la Spitalul Județean de Urgență Ilfov. Ministerul Sănătății precizează că toți cei 18 pacienți transportați la unitățile medicale se află sub supravegherea personalului de specialitate, pentru investigații și îngrijiri. Deocamdată, în comunicarea transmisă nu sunt precizate diagnosticele individuale sau starea fiecăruia dintre răniți.
Cum s-a produs accidentul dintre microbuz și autobasculantă
Accidentul a avut loc marți dimineață, pe DN7, pe sensul de mers dinspre Buftea către Chitila. În evenimentul rutier au fost implicate un microbuz de transport persoane și o autobasculantă care se deplasau în aceeași direcție. Potrivit primelor informații transmise de echipajele de intervenție, în microbuz se aflau 16 persoane, iar două dintre acestea au murit. Toate persoanele aflate în vehicul au fost scoase din microbuz de salvatori.
Din primele cercetări efectuate de polițiștii din Ilfov, accidentul s-ar fi produs după ce șoferul microbuzului nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de ansamblul de vehicule aflat în fața sa. Aceasta este concluzia preliminară a verificărilor, iar cercetările continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor în care s-a produs coliziunea. Polițiștii au transmis inițial că, pe lângă cele două persoane decedate, alte trei suferiseră leziuni grave.
Mobilizare de amploare a echipajelor de salvare pe DN7
La locul accidentului au fost mobilizate 13 echipaje SMURD, două autospeciale pentru transportul victimelor multiple, două autospeciale de stingere și echipaje ale Detașamentului Special de Salvatori. Circulația rutieră pe DN7 a fost oprită temporar în zona producerii accidentului, pentru a permite intervenția echipajelor de urgență și desfășurarea cercetărilor. Polițiștii au continuat verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care microbuzul și autobasculanta au intrat în coliziune.