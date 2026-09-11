Realitatea.NET - Știri de Ultimă Oră

Lumea se schimbă, iar următorul vot al americanilor ar urma să producă o undă de șoc până în România și dincolo de granițele noastre. Cine câștigă? Cine pierde? Și ce urmează pentru America și pentru întreaga lume? Evenimentul istoric este urmărit clipă de clipă și analizat într-o ediție specială de realizatoarea Realitatea Plus, Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă.