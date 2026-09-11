Realitatea.NET - Știri de Ultimă Oră

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Alegeri SUA 2026. Analiza derulării scrutinului istoric, cu Ana Maria Păcuraru, la Realitatea Plus și realitatea.net: cine câștigă Camera Reprezentanților și Senatul
Exclusiv

Alegeri SUA 2026. Analiza derulării scrutinului istoric, cu Ana Maria Păcuraru, la Realitatea Plus și realitatea.net: cine câștigă Camera Reprezentanților și Senatul

Extern

Lumea se schimbă, iar următorul vot al americanilor ar urma să producă o undă de șoc până în România și dincolo de granițele noastre. Cine câștigă? Cine pierde? Și ce urmează pentru America și pentru întreaga lume? Evenimentul istoric este urmărit clipă de clipă și analizat într-o ediție specială de realizatoarea Realitatea Plus, Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă.

Justitie

Acțiune DIICOT în Bihor: patru bărbați, prinși cu peste 8 kilograme de droguri

Extern

Modelul Harvard, predicții pentru alegerile din SUA. Democrații au 96% șanse să câștige Camera Reprezentanților și 78% să preia controlul Senatului

Extern

Rusia construiește în Kaliningrad un radar uriaș. Ar putea spiona întreg spațiul aerian din Europa

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Tragedia feroviară din Spania. Ministrul Transporturilor a demisionat

Extern

Românii, în mijlocul unui scandal uriaș în Germania: case și mașini de lux din ajutoare sociale - VIDEO

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Ce se ascunde în spatele amenințării Iranului la adresa României. Generalul Grumaz: „Este un mesaj de intimidare și descurajare”

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Iranul amenință că atacă bazele SUA din România și din alte țări europene

Extern

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Episodul 73 – CLAUDIU ADAM – 30.10.2026
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Episodul 73 – CLAUDIU ADAM – 30.10.2026

Episodul 72 - ANDREEA SIMONA SÎRBU - 23.10.2026

Episodul 72 - ANDREEA SIMONA SÎRBU - 23.10.2026

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Episodul 70 - TANIA TURTUREANU - 09.10.2026

Episodul 69 – FLORIN TOTAN – 02.10. 2026

Episodul 69 – FLORIN TOTAN – 02.10. 2026

Episodul 68 – LĂCRĂMIOARA PERIJOC – 25.09.2026

Episodul 68 – LĂCRĂMIOARA PERIJOC – 25.09.2026

Episodul 67 – MONICA și LEONARD DOROFTEI – 18.09.2026

Episodul 67 – MONICA și LEONARD DOROFTEI – 18.09.2026

Episodul 66 - EDUARD NICA - 11.09.2026

Episodul 66 - EDUARD NICA - 11.09.2026

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