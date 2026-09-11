Realitatea.NET - Știri de Ultimă Oră

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Alegeri SUA 2026. Analiza derulării scrutinului istoric, cu Ana Maria Păcuraru, la Realitatea Plus și realitatea.net: cine câștigă Camera Reprezentanților și Senatul
Lumea se schimbă, iar următorul vot al americanilor ar urma să producă o undă de șoc până în România și dincolo de granițele noastre. Cine câștigă? Cine pierde? Și ce urmează pentru America și pentru întreaga lume? Evenimentul istoric este urmărit clipă de clipă și analizat într-o ediție specială de realizatoarea Realitatea Plus, Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român acreditat la Casa Albă.
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