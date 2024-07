1. Opalit

Nevoia ta in acest moment este LIBERTATEA. Vrei sa ajungi intr-un loc linistit, in care sa-ti asculti inima. Poate ca in ultima vreme ai fost prea stresat, poate ca esti nesigur de drumul pe care mergi. Asa cum indica si piatra, nu vezi clar lucrurile si ai nevoie de mai multa libertate pentru a-ti limpezi gandurile.