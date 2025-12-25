Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarat că ministerul nu deține o bază de date centralizată cu ora, data și locul nașterilor, acestea fiind păstrate la unitățile sanitare unde a avut loc nașterea.

El nu se opune practicii, afirmand că cei interesați au dreptul să obțină informațiile pentru interpretări astrale, dar recomandă românilor să prioritizeze controalele medicale preventive la medicul de familie.

„Nu o să pot comenta foarte mult. Cert este că la Ministerul Sănătății noi nu avem o bază de date cu ora, data și locația nașterilor. Acestea se află de la unitatea sanitară unde a avut loc nașterea.

Eu le-aș recomanda, mai degrabă – sigur, este foarte important, dacă au astfel de pasiuni și curiozități, nu sunt contra și nu comentez sub nicio formă – să meargă la medicul de familie pentru controale de prevenție, pentru a-și verifica tensiunea, pentru a face screening, pentru a se îngriji practic de sănătate prin prevenție și prin screening.

Dar, repet, cine dorește să afle ora, ziua și locația exactă în care s-a născut pentru o interpretare astrală are dreptul să o facă. Nu am niciun comentariu, nici pro, nici contra”, a declarat Alexandru Rogobete la un post tv.

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a introdus o taxă de 10 lei pentru eliberarea documentelor care atestă ora exactă a nașterii, cerute frecvent în scopuri astrologice, cum ar fi alcătuirea astrogramei sau aflarea ascendentului.

Taxa a fost redusă recent de la 100 la 10 lei, după creșterea solicitărilor pentru informații din arhive vechi, uneori de până la 30 de ani, care implică efort suplimentar al personalului.

Purtătorul de cuvânt al spitalului, Tiberiu Brădățan, a precizat că taxa se aplică celor care solicită explicit ora nașterii în scopuri non-medicale, implicând mai multe persoane și verificări în arhivă, și este valabilă și pentru alte documente similare.

Măsura a fost aprobată de Consiliul Județean Suceava pe 23 decembrie, după o rectificare a proiectului inițial. Fenomenul nu e nou, solicitări similare fiind raportate și la alte spitale, precum cel din Galați.