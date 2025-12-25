În timp ce românii nu au bani de pâine și cozonac, prim-ministrul spune că va avea mâncare tradițională de sărbători, cum ar fi sarmale și cârnați. De altfel, acesta a mărturisit că îi place salata boeuf cu mazăre. Totodată, Ilie Bolojan a dezvăluit că va petrece Crăciunul la Bihor, acasă la mama lui.

„Provenind dintr-o zonă relativ conservatoare, în general, produsele tradiționale de Crăciun, care totdeauna se găsesc pe o masă la țară. În județul Bihor, de la sarmale, de la cârnați, lucruri de genul acesta, care sunt de sezon.

Adică, asta ține de tradițiile de familie, de identitatea noastră și întâlnirea cu cei dragi”, a dezvăluit Ilie Bolojan în cadrul unui interviu.

Bolojan, subiectul unui colind satiric, după ce i-a chinuit pe români cu măsurile de austeritate: „Meșter la tăiat, dar și la taxat!”