În ajunul Crăciunului, liniștea caldă a serii a fost cuprinsă de un moment cu totul special în inima Capitalei. În interiorul bisericii Sfântul Gheorghe-Nou, glasul părintelui Emil Cărămizaru a răsunat cu o emoție aparte, oferind credincioșilor un dar sufletesc rar.

@realitatea.plus Moment de excepție în ajunul Crăciunului! Părintele Emil Cărămizaru a cântat colindul "Flori de Cer" chiar în interiorul bisericii Sf. Gheorghe-Nou din capitală. ♬ sunet original - Realitatea Plus

Colindul „Flori de Cer”, interpretat chiar în sfântul lăcaș, a umplut biserica de pace, lumină și reculegere, transformând așteptarea Nașterii Domnului într-o trăire profundă și autentică. A fost un moment de liniște deplină, în care fiecare vers a părut să coboare din cer, aducând speranță și bucurie în sufletele celor prezenți, într-un ajun de Crăciun cu adevărat memorabil.