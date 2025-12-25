Părintele Emil Cărămizaru, moment emoționant în biserică. Colindul „Flori de Cer”, cântat cu emoție de Crăciun. VIDEO

Părintele Emil Cărămizaru, moment emoționant în biserică

Moment de excepție în ajunul Crăciunului! Părintele Emil Cărămizaru a cântat colindul "Flori de Cer" chiar în interiorul bisericii Sf. Gheorghe-Nou din capitală. 

În ajunul Crăciunului, liniștea caldă a serii a fost cuprinsă de un moment cu totul special în inima Capitalei. În interiorul bisericii Sfântul Gheorghe-Nou, glasul părintelui Emil Cărămizaru a răsunat cu o emoție aparte, oferind credincioșilor un dar sufletesc rar.

Colindul „Flori de Cer”, interpretat chiar în sfântul lăcaș, a umplut biserica de pace, lumină și reculegere, transformând așteptarea Nașterii Domnului într-o trăire profundă și autentică. A fost un moment de liniște deplină, în care fiecare vers a părut să coboare din cer, aducând speranță și bucurie în sufletele celor prezenți, într-un ajun de Crăciun cu adevărat memorabil.