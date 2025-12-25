În sectorul 4, un copac bătrân a căzut peste un autoturism, provocând daune majore. Din fericire, nici pe stradă, nici în mașină nu se afla nimeni.

sursă foto: Info Trafic bucurești Ilfov.

Și în sectorul 1, vântul puternic a doborât un marcaj rutier.

sursă foto: Sesizari sector 1

Potrivit prognozei ANM, în noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie), în Muntenia, sudul Olteniei și nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 de metri. În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie).