Copac doborât de vântul puternic în Capitală. Avertisment din partea autorităților – FOTO

Probleme în București după primul episod de iarnă serioasă. Carosabilul este alunecos pe anumite porțiuni din cauza poleiului, iar vântul a doborât copaci și semne de circulație. Meteorologii avertizează că vântul puternic va continua să bată pe tot parcursul zilei.

În sectorul 4, un copac bătrân a căzut peste un autoturism, provocând daune majore. Din fericire, nici pe stradă, nici în mașină nu se afla nimeni.

Și în sectorul 1, vântul puternic a doborât un marcaj rutier.

Potrivit prognozei ANM, în noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie), în Muntenia, sudul Olteniei și nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 de metri. În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie).