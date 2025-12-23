Răcirea semnificativă a vremii, însoțită de fenomene precum ploi, lapoviță și ninsori, va începe de marți și va continua în intervalul 24 decembrie, ora 12 – 25 decembrie, ora 20, potrivit ANM.

Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului cu viteze de 50...70 km/h.

În noaptea de miercuri spre joi (24/25 decembrie) și în prima parte a zilei de joi (25 decembrie) în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m.

În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie).

În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 10 și 20 cm și izolat de peste 25 cm. Pe alocuri se va depune polei și se va forma ghețuș.