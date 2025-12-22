Situația meteo la nivel național

În sudul, estul și centrul țării, nebulozitatea joasă stratiformă va fi persistentă pe parcursul zilei, în timp ce în restul teritoriului cerul va fi temporar noros. Pe arii restrânse se vor semnala ploi slabe sau burniță, în special în Oltenia, Muntenia și Moldova, dar izolat și în celelalte regiuni.

La munte, iar în a doua parte a nopții și în nord-estul țării, local și pe suprafețe mici, vor apărea precipitații slabe sub formă de lapoviță și ninsoare. În aceste zone, probabilitatea de formare a poleiului va fi ridicată, ceea ce poate crea condiții dificile de deplasare.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, unde rafalele pot atinge viteze de 40–45 km/h, iar la munte chiar 55–60 km/h.

Din punct de vedere termic, valorile se vor menține peste cele specifice datei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 1 și 10 grade Celsius, iar minimele vor varia între -5 grade în estul Transilvaniei și 4 grade pe litoral și în sudul Banatului. Ceața va fi prezentă pe alocuri, mai ales dimineața și pe timpul nopții.

Vremea în București

În Capitală, vremea va fi ușor mai caldă decât normalul perioadei. Nebulozitatea joasă va persista pe tot parcursul zilei, iar trecător vor fi condiții de burniță. Vântul va sufla în general slab.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 5 grade Celsius, iar cea minimă va fi cuprinsă între 0 și 2 grade. Dimineața, dar mai ales noaptea, se va semnala ceață, care poate reduce vizibilitatea.

Avertizări meteo

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări - Cod galben de ceață, valabile pentru județele Neamț, Suceava, Constanța, Sibiu, Botoșani, Cluj și Argeș. Fenomenul poate duce la scăderea vizibilității sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, favorizând și depunerile de polei.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență, în special în zonele afectate de ceață și precipitații slabe, iar pietonii să fie atenți la suprafețele alunecoase.