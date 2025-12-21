Președintele Nicușor Dan va susține astăzi, începând cu ora 14:00, o declarație de presă în care va prezenta o sinteză a vulnerabilităților din sistemul judiciar. Această ieșire publică vine după ce șeful statului a parcurs un volum impresionant de documentație — „sute de pagini de materiale relevante” — transmise direct de către magistrați.

Luni urmează runda decisivă de consultări la nivel înalt. Președintele se va întâlni cu grupuri de judecători și procurori, dar va avea și discuții individuale cu magistrații care au solicitat acest lucru în mod expres. Concluziile finale vor fi anunțate după finalizarea tuturor rundelor de dialog de luni.

Protecția identității magistraților Un aspect esențial subliniat de Nicușor Dan este confidențialitatea totală asupra identității participanților la aceste discuții. Această măsură este menită să asigure un dialog onest și liber de orice presiuni ierarhice sau politice, permițând magistraților să expună realitățile din sistem fără teama de repercusiuni.