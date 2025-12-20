Nicușor Dan, fericit că președintele își recâștigă dreptul de a contesta legi la CCR

Țara merge strună, justiția la fel, iar Nicușor Dan este fericit că poate să sezizeze când vrea legi la CCR. Nimic despre inflație și sărăcirea unei bune părți a populației până la aproape de cea extremă. 

Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă o decizie majoră a Curții Constituționale, care restabilește un echilibru esențial în arhitectura puterilor statului. Conform noii hotărâri, Președintele României își recâștigă dreptul deplin de a sesiza CCR cu privire la orice lege, pentru orice motive — inclusiv de fond — chiar și după ce actul normativ a parcurs etapa reexaminării în Parlament.

Această decizie marchează abandonarea unei practici restrictive instaurate la sfârșitul anului 2018, care limita drastic posibilitatea șefului statului de a contesta legile după ce acestea treceau prin procedura de reexaminare parlamentară. Nicușor Dan subliniază că revenirea la vechea practică constituțională consolidează rolul președintelui ca garant al respectării Legii Fundamentale, oferindu-i pârghiile necesare pentru a bloca eventuale derapaje legislative.

Clarificarea a venit în urma unei sesizări depuse chiar de Nicușor Dan, prin care Curtea a admis obiecția de neconstituționalitate referitoare la o lege privind reorganizarea unor unități de cercetare. Astfel, prin admiterea acestui demers, CCR nu doar că a invalidat actul normativ respectiv, dar a și reglementat o vulnerabilitate procedurală ce persista în sistemul juridic românesc de peste șase ani.