Președintele Nicușor Dan a anunțat sâmbătă o decizie majoră a Curții Constituționale, care restabilește un echilibru esențial în arhitectura puterilor statului. Conform noii hotărâri, Președintele României își recâștigă dreptul deplin de a sesiza CCR cu privire la orice lege, pentru orice motive — inclusiv de fond — chiar și după ce actul normativ a parcurs etapa reexaminării în Parlament.

Această decizie marchează abandonarea unei practici restrictive instaurate la sfârșitul anului 2018, care limita drastic posibilitatea șefului statului de a contesta legile după ce acestea treceau prin procedura de reexaminare parlamentară. Nicușor Dan subliniază că revenirea la vechea practică constituțională consolidează rolul președintelui ca garant al respectării Legii Fundamentale, oferindu-i pârghiile necesare pentru a bloca eventuale derapaje legislative.

Clarificarea a venit în urma unei sesizări depuse chiar de Nicușor Dan, prin care Curtea a admis obiecția de neconstituționalitate referitoare la o lege privind reorganizarea unor unități de cercetare. Astfel, prin admiterea acestui demers, CCR nu doar că a invalidat actul normativ respectiv, dar a și reglementat o vulnerabilitate procedurală ce persista în sistemul juridic românesc de peste șase ani.