„Postul public nu a plătit niciun leu pentru difuzarea documentarului Recorder”, a transmis Alexandrescu, precizând că discuția a avut loc direct cu șefa TVR.

În ceea ce privește imaginile de arhivă folosite în material, aceasta afirmă că contractul ar fi fost semnat în mandatul lui Dan Turturică, cu doar două zile înainte ca acesta să părăsească funcția. „Vestea bună e că vor plăti”, a adăugat ea.

Alexandrescu susține însă că problemele din TVR sunt mult mai profunde, descriind instituția drept „o gaură neagră” în care ar exista numeroase nereguli. Ea acuză sporuri nejustificate, plăți suplimentare pentru weekend, „sume uriașe pentru deplasări în București” și angajarea unor „familii întregi” în cadrul televiziunii publice.

„Turturică ar trebui să nu mai doarmă liniștit”, a mai spus aceasta, cerând intervenția instituțiilor statului pentru verificarea situației din TVR.

Televiziunea Publică a transmis și un comunicat oficial la întrebările adresate de jurnaliștii Realitatea Plus. Astfel, cei de la Recorder nu au primit bani pentru a permite difuzarea filmului pe postul național și nici nu li s-au pus la dispoziție, cu titlu gratuit, imagini din arhivă.