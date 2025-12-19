Ideea aparține Ungariei, Slovaciei și Cehiei, care au propus ca banii să fie adunați prin împrumuturi la care participă numai statele membre ce doresc acest lucru.

"Am promis și am făcut ceea ce am promis", a spus Ursula von der Leyen la primele ore ale dimineții.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a spus că "UE va acorda Ucrainei un împrumut, așa cum am sugerat eu".

Împrumuturile sunt garantate de bugetul UE care va cuprinde, după 2028, un capitol aparte ce le este destinat.

Acestea nu vor spori contribuția la bugetul UE a Ungariei, a Cehiei și a Slovaciei, se stipulează în concluziile summitului UE- precauție pe care cele trei state și-au luat-o când au propus ideea.

Decizia ia în considerare îngrijorările de securitate și apărare a unor state membre și prezervă interesele în materie de apărare a întregii UE, se mai spune în concluzii referitor la amenințările pe care le-a primit Belgia – deși acestea erau de natură financiară.