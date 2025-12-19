Război în Ucraina, ziua 1.395. Uniunea Europeană aprobă un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina

Război în Ucraina, ziua 1.395
Război în Ucraina, ziua 1.395

Uniunea Europeană a aprobat, în noaptea de joi spre vineri, un împrumut în valoate de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, după ce liderii statelor membre nu au reușit să se pună de acord asupra utilizării activelor ruseşti îngheţate în acest sens. Bruxellesul a folosit o veche clauză a Tratatelor UE, cea privind cooperarea întărită, care îi oferă posibilitatea să continue finanțarea Kievului în următorii doi ani. Acest acord lasă neatinse activele Băncii Centrale a Rusiei blocate la Bruxelles din 2022, de care europenii spun că își păstrează dreptul să se folosească în alt moment, la nevoie.

Ideea aparține Ungariei, Slovaciei și Cehiei, care au propus ca banii să fie adunați prin împrumuturi la care participă numai statele membre ce doresc acest lucru.

"Am promis și am făcut ceea ce am promis", a spus Ursula von der Leyen la primele ore ale dimineții.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a spus că "UE va acorda Ucrainei un împrumut, așa cum am sugerat eu".

Împrumuturile sunt garantate de bugetul UE care va cuprinde, după 2028, un capitol aparte ce le este destinat.

Acestea nu vor spori contribuția la bugetul UE a Ungariei, a Cehiei și a Slovaciei, se stipulează în concluziile summitului UE- precauție pe care cele trei state și-au luat-o când au propus ideea.

Decizia ia în considerare îngrijorările de securitate și apărare a unor state membre și prezervă interesele în materie de apărare a întregii UE, se mai spune în concluzii referitor la amenințările pe care le-a primit Belgia – deși acestea erau de natură financiară.