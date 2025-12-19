„Grinch-ul decorurilor festive" din Bistrița

Este vorba despre un tânăr în vârstă de 23 de ani, din orașul Beclean, care este cercetat pentru furt calificat și distrugere. Ancheta arată că, la începutul lunii decembrie, acesta ar fi luat mai multe obiecte decorative de pe terasa unui restaurant și ar fi vandalizat decorul de Crăciun al unei societăți comerciale din municipiu.

Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud a transmis că suspectul a fost identificat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Bistrița, care au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore. În comunicatul oficial, oamenii legii au făcut referire, într-o notă ironică, la „Grinch-ul decorurilor festive”, aluzie la personajul celebru cunoscut pentru sabotarea Crăciunului.

După reținere, tânărul a fost dus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bistrița-Năsăud. Următorul pas procedural constă în prezentarea acestuia în fața magistraților de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistrița, care vor decide dacă se impune luarea unei măsuri preventive.

Poliția precizează că investigațiile continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru completarea probatoriului în dosarul penal deschis pe numele suspectului.

Totodată, reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud au subliniat că, pe durata procedurilor judiciare, persoana cercetată beneficiază de toate drepturile prevăzute de legislația în vigoare și de prezumția de nevinovăție, conform Codului de Procedură Penală.