Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că, printr-o ordonanță de urgență, posibilitatea cumulului pensiei cu salariul va fi menținută și în anul 2026, măsura vizând cu prioritate sectoarele sănătății, educației și alte sisteme critice. Conform oficialului, această decizie este esențială pentru a păstra în sistem profesioniștii cu experiență, în special în specialitățile deficitare unde prezența fiecărui medic este vitală. În completarea acestui demers, Guvernul a modificat Legea sănătății pentru a elimina blocajele administrative și a asigura continuitatea actului medical, creând un cadru legislativ care protejează resursa umană și simplifică procesele de atestare profesională.

Noile prevederi stabilesc clar că regulile generale de limitare nu se aplică în cazul concursului național de rezidențiat sau al examenelor pentru ocuparea posturilor prin integrare clinică. De asemenea, un memorandum aprobat la propunerea Ministerului Sănătății permite acum organizarea de concursuri pentru ocuparea tuturor posturilor vacante sau temporar vacante din spitale. Ministrul a subliniat că sistemul câștigă astfel în claritate și eficiență, oferind medicilor și farmaciștilor care devin cadre didactice posibilitatea de a-și continua activitatea clinică fără birocrație suplimentară, integrarea acestora realizându-se printr-o simplă adaptare a raportului de muncă pentru a menține competența lângă pacient.