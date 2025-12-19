Ce au dezvăluit anchetatorii?

Incidentul a avut loc în municipiul Statesville, unde mai multe persoane și-ar fi pierdut viața după ce aeronava s-a prăbușit la scurt timp după ce a efectuat manevre de apropiere de aeroport. Informația a fost confirmată de reprezentanți ai forțelor de ordine locale, care au precizat că datele preliminare sunt în curs de verificare.

Potrivit primelor informații furnizate de oficiali, este vorba despre un avion de tip Cessna C550, implicat într-un accident survenit în jurul orei 10:20, ora locală. Aeronava ar fi întâmpinat dificultăți în timpul aterizării pe Aeroportul Regional Statesville, iar impactul a fost fatal pentru cei aflați la bord. Numărul exact al victimelor nu a fost făcut public până în acest moment.

Administrația Federală a Aviației a transmis că a demarat procedurile standard în astfel de situații, iar ancheta va fi coordonată de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB), instituția responsabilă de investigarea accidentelor aviatice din SUA. Reprezentanții FAA au anunțat că vor furniza informații suplimentare pe măsură ce apar date noi.

La rândul lor, oficialii Aeroportului Regional Statesville au confirmat producerea unui „incident aviatic”, precizând că echipele de intervenție și specialiștii federali s-au deplasat rapid la fața locului pentru a evalua situația și a securiza perimetrul.

Aeroportul, aflat la aproximativ 45 de minute nord de orașul Charlotte, este un hub important pentru aviația de afaceri și zborurile private. Acesta este utilizat frecvent atât de companii de top din Statele Unite, cât și de echipe și persoane din universul NASCAR, fapt care a alimentat speculațiile potrivit cărora printre pasagerii avionului s-ar putea afla persoane cu legături în acest domeniu.

Datele de zbor disponibile pe platformele de monitorizare aeriană indică faptul că avionul a decolat inițial, după care ar fi revenit spre aeroport, efectuând un viraj înainte de prăbușire. Identitatea celor aflați la bord și scopul zborului nu au fost confirmate oficial.

Autoritățile continuă investigațiile, iar noi informații sunt așteptate pe măsură ce ancheta avansează.