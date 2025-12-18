Lovitură pentru militari, polițiști și structurile de forță. Ministrul Muncii, Florin Manole, a recunoscut public pentru prima dată că este de acord cu Ilie Bolojan.

Vârsta de pensionare trebuie crescută chiar mai repede decât era planificat, motivul fiind lipsa de oameni și presiunea uriașă pe bugetul de pensii. Statul nu mai face față, iar soluția pare clară: mai puține pensii, mai mulți ani de muncă.

Conform angajamentelor din PNRR, militarii ar trebui să iasă la pensie la 65 de ani abia în 2035, dar Guvernul schimbă regulile. Un proiect de lege important este așteptat în ianuarie, așadar sunt vești proaste legate de pensiile acestora, deși sperau să ajungă la niște majorări de salarii, acestea nu vor fi.

Un proiect care prevestea creșterea acestora în funcție de solde este blocat în Parlament, fără șanse reale să treacă prea curând. În prezent, aproape 100.000 de foști militari primesc pensii plătite de Casa de Pensii a MApN, cu un cost de aproximativ 1 miliard de euro pe an.

Concluzia este că militarii nu se vor mai pensiona anticipat, fiind nevoiți să rămână în câmpul muncii peste termenul actual. Statul strânge cureaua, iar militarii sunt printre primii vizați.