Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, incendiul a afectat atât casa, cât și bucătăria de vară și anexele gospodărești, pe o suprafață totală de aproximativ 350 de metri pătrați.

”În interiorul imobilului se afla o femeie în vârstă de aproximativ 76 de ani, imobilizată la pat, aceasta fiind evacuată din zona de pericol de către fiica sa, înainte de sosirea forțelor de intervenție. Ambele persoane au fost transportate la CPU Năsăud pentru investigații medicale. Femeia în vârstă de 76 de ani a suferit un atac de panică, iar fiica acesteia, în vârstă de 54 de ani, a suferit arsuri de gradele I și II la nivelul feței și toracelui”, a precizat ISU.

Pe durata intervenției, din zona de risc au fost evacuate trei butelii, pentru eliminarea pericolului producerii unei deflagrații.

Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit electric la instalația locuinței, care a condus la aprinderea izolației exterioare.

Intervenția pompierilor militari a fost sprijinită de cea a pompierilor voluntari din comunele Telciu și Romuli.