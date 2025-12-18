Pe scenă au urcat membrii formației Partizan, fondată de Artan alături de Răzvan Moldovan, invitați precum Adrian Despot, Robin Proca, Laura Brăt, Bogdan Simion, Zoltan Andras, Mircea Florian, Mihai Iordache, DJ Vasile, Vlase, Chimie, Daniel Boiangiu, Corina Sucarov, Gălăgie, Muscone, Bebea, Electroputere, Gaby Molotov, dar și alți colaboratori apropiați ai lui Artan.

Repertoriul a inclus piese emblematice din cariera artistului, completat de seturi electro-balcanice ale lui DJ Vasile și momente experimentale cu Mircea Florian. De asemenea, în deschiderea concertului Partizan, Tudor Pleșca, fiul regretatului artist care a concertat alături de Mathmatrix.

Artan, fondator al trupei Timpuri Noi în 1982 alături de Răzvan Moldovan și Dan Iliescu, a fost pionier al rock-ului underground în perioada comunistă și a lansat ulterior Partizan în 2001 ca reacție la superficialitatea artistică. Artistul a decedat pe 2 decembrie 2025, la 64 de ani, în urma unui accident vascular cerebral (AVC).

Pleșca a fost înmormântat pe 4 decembrie la Cimitirul Pantelimon 2.

Cine a fost Artan

Adrian Pleșca, cunoscut și sub porecla „Artan", s-a născut pe 31 martie 1961 în București. El a studiat muzica încă din copilărie, învățând vioara, pianul și contrabasul. A fondat în 1982 trupa Timpuri Noi împreună cu prietenul său Răzvan Moldovan și a devenit cunoscut în special pentru activitatea sa în această trupă, dar și în trupa Partizan pe care a înființat-o ulterior.

A cântat în Corul Radio și a avut o carieră muzicală apreciată cu muzică rock și piese cu mesaj, activând în principal în anii 80, 90 și în deceniile următoare. Pleșca a fost o figură importantă a rockului românesc, renumit pentru contribuțiile sale la scena muzicală și pentru faptul că a cântat uneori mesaje critice față de regimul comunist. Porecla „Artan” i-a fost dată în copilărie și a devenit astfel cunoscut în lumea muzicală.

Pe lângă cariera muzicală, el a avut și experiențe ca prezentator TV și a continuat să fie activ în industria muzicală și în anii 2010 și 2020, revenind periodic la formațiile sale. El a rămas o personalitate notabilă în cultura muzicală românească, cu o influență asupra muzicii rock locale.