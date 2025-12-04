Este așteptat un număr impresionant de credincioși, mai ales că acestea au fost aduse din Grecia. În perioadele tulburi când oamenii nu mai au din ce să trăiască le mai rămâne doar credința în Dumnezeu.

Moaștele sfintei mucenițe Paraschevi din Roma, aduse din Grecia

Au bătut clopotele la Biserica Gheorghe Nou din Capitală pentru întâmpinarea Sfintei Paraschevi din Grecia. Evenimentul vine cu ocazia prăznuirii Sfântului Ierarh Nicolae în această sâmbătă.

„Ne pregătim de această mare sărbătoare... prăznuirea sfântului ierarh Nicolae care este un sfânt de iubit

Este o surpriză duhovnicească pe care o facem credincioșilor. Este pentru prima dată când acest sfânt odor ajunge la București și sfântul Nicolae o așteaptă pe sfânta muceniță Paraschevi. Până duminică seara la orele 21:00 vor rămâne sfintele moaște ale sfintei mucenițe Paraschevi în biserica noastră, după care delegația se va întoarce în Grecia.”, a declarat preotul Emil Cărămizaru.

Zeci de oameni au fost prezenți de dimineață, iar numărul lor va crește tot mai mult.

„Să fim mai buni, omenoși, înțelegători. Ne unește credința, drept dovadă uitați câtă lume este aici. România este țara Maicii Domnului. Sperăm să fim ocrotiți de dânsa.”, zic oamenii.

În vremuri grele credincioșii fac politică și în biserică și vor să transmită mesaje clasei politice.

„Cred că umanitatea a dispărut, grija pentru aproape nu mai există, interesul pentru propria persoană domină și zic că e dureros...din păcate astea sunt vremurile.”, a mărturisit un enoriaș.