Călin Georgescu se va prezenta în fața magistraților de la Curtea de Apel București în cel mai important proces al său de până acum. Este vorba despre un termen extrem de important în dosarul pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, dosar în care în ultima vreme s-au făcut presiuni. De altfel, lui Călin Georgescu nu i s-a dispus nicio măsură preventivă în acest caz, iar avocații lui susțin că rechizitoriul va fi desființat în instanță.

"Un proces extrem de important, vorbim despre primele termene de judecată în cel de-al doilea dosar penal trimis spre judecare pe masa judecătorilor, pe masa magistraților de la Curtea de Apel București, cel în care liderul suveranist este acuzat la complicitate, la tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale. Toți inculpații din acest dosar vor fi prezenți în fața instanței, inclusiv Horațiu Potra va fi scos din Arestul central și adus în fața magistratului", a declarat Alessia Păcuraru, jurnalist Realitatea PLUS.

Trimis în judecată pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale în același dosar, Horațiu Potra a fost escortat de mascați la revenirea în țară, după ce a fost extrădat din Emiratele Arabe. Chiar el a fost cel care a cerut să vină în țară pentru a se prezenta în fața anchetatorilor. Alături de el au fost aduși în țară și fiul dar și nepotul său.

"Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și zilele imediat următoare, zilele câte a stat domnul Potra în țară.

Eu cred că e util ca toate lucrurile astea să fie puse împreună, adică să nu iasă instituțiile statului și să dea bucăți de informație, și în cel mai scurt timp posibil", spunea președintele Nicușor Dan.



De altfel, Nicușor Dan a susținut că a prezentat la Copenhaga, în fața liderilor Uniunii Europene, rechizitoriul procurorului general despre Călin Georgescu și presupusele interferențe ale rușilor în alegerile din România.

"El ia și finanțarea, ia și încercările cu gruparea Potra de a destabiliza, dar cel mai important este partea de influență pe rețele sociale, modul în care a operat pe TikTok astfel încât hashtag-ul Georgescu să fie foarte sus în topul mondial.

Pentru moment discutăm de o schiță a unui plan de acțiune. (2:29) Deci mai întâi o să avem planul de acțiune și după aceea, eventual, lideri care să coaguleze", mai declara Nicușor Dan.