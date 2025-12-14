Fotografia de la reuniunea europeană de la Copenhaga

Referindu-se la fotografia de la reuniunea europeană de la Copenhaga, Nicușor Dan a explicat că a fost derutat de protocolul neobișnuit, din cauza suprapunerii mai multor evenimente.

„De obicei, nu a fost primul eveniment de felul ăsta, fiecare lider vine cu mașina lui, se duce, schimbă câteva cuvinte și face o poză. De data asta, pentru că au fost niște evenimente suprapuse, am mers cu autobuzul. Mersul cu autobuzul, întâmplător, m-a nimerit cu președintele Macron și am mers împreună. Când am ajuns acolo împreună, am întrebat-o pe doamna care era lângă mine dacă facem fotografie împreună sau separat și am făcut un pas înapoi ca să fac fotografia separat. Regina a spus: nu, facem împreună. Și atunci am făcut un pas înainte și am făcut o fotografie împreună”, a spus președintele, potrivit Mediafax.

sursă foto: Profimedia

Episodul „Ursula von der Leyen” – urcarea pe navă

Președintele a comentat și momentul intens discutat în care s-a urcat înaintea Ursulei von der Leyen pe o navă, susținând că a respectat indicațiile protocolului oficial.

„A venit protocolul la mine și mi-a spus: sunteți șef de stat și există o regulă care spune că șeful de stat este primul care se urcă pe vapor. Și atunci i-am spus doamnei von der Leyen la ureche: știți că trebuie să mă urc înaintea dumneavoastră. M-am urcat, s-a ridicat un steguleț, în fine.”

captură video

Incidentul de la ceremonia militară de la Timișoara

În ceea ce privește cel mai mediatizat incident, cel de la o ceremonie militară de la Timișoara, șeful statului a admis că a fost vorba despre o eroare.

„La Timișoara a fost o greșeală, într-adevăr, pentru că am avut vreo zece evenimente în ziua aceea și oamenii de la protocol, unii mi-au spus una, iar cel de la fața locului mi-a spus alta. Pe scurt, cred că trebuie să ne uităm mult mai mult la conținut decât la mici chestiuni din astea de formă.”