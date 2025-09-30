Guvernul Bolojan ar urma să adopte serviciul militar voluntar în România. Potrivit surselor Realitatea PLUS, românii cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani vor avea posibilitatea să se înroleze în mod voluntar, să fie pregătiți câteva luni de zile în care vor fi și plătiți, iar mai apoi aceștia pot aștepta să fie cooptați la luptă, în cazul unui război. Proiectul ar urma să fie adoptat chiar săptămâna aceasta, în ședința de guvern.