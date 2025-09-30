Moment stânjenitor pentru președintele Nicușor Dan la o ceremonie militară în Timișoara. Șeful statului a lăsat impresia că nu știe ce trebuie să facă - VIDEO

Președintele participă la evenimentul Timișoara Cities Summit
Președintele participă la evenimentul Timișoara Cities Summit

Președintele Nicușor Dan a fost încă o dată surprins într-o postură penibilă. În timpul unei ceremonii militare desfășurate la Timișoara, șeful statului a părut dezorientat și nesigur în privința protocolului, lăsând impresia că nu știe încotro să se îndrepte sau cum să reacționeze.

Evenimentul a avut loc în cadrul „Timișoara Cities Summit”, unde președintele a participat alături de oficiali din 15 țări europene. În ciuda ploii torențiale, ceremonia s-a desfășurat cu onoruri militare, iar Nicușor Dan a salutat Garda de Onoare fără umbrelă, gest apreciat de unii ca semn de respect, dar care a fost umbrit de momentul de confuzie.

Ulterior, președintele a depus o coroană de flori la monumentul „Crucificare”, dedicat eroilor Revoluției din 1989 și a susținut o alocuțiune despre viitorul Uniunii Europene.