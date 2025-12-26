Totul s-a întâmplat în anul 1970, când fostul șef al statului a fost invitat la Sesiunea Aniversară a ONU. Nicolae Ceaușescu s-a plimbat cu trăsura și cu barca, însoțit de soția lui, Elena, și de fiica lor, Zoia.

În urmă cu zeci de ani, Nicolae Ceaușescu apărea în presa americană privind vizita în faimosul parc Disneyland. Pe atunci, acesta se afla de cinci ani în fruntea partidului comunist și a țării și își trăia perioada de gloria, atât internă cât și externă.

La vremea aceea, România traversa o perioadă de deschidere față de Occident și de aparentă bunăstare și relativă libertate, de neimaginat în perioada lui Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Vizita în parcul Disneyland a avut loc datorită faptului că în 1969, președintele SUA de atunci, Richard Nixon făcea o vizită istorică în România și l-a invitat pe Ceaușescu la Casa Albă.

Alături de soția sa, Elena și fiica sa, Zoia, pe atunci o tânără de 21 ani, aceștia s-au plimbat și au fost asaltați de jurnaliștii americani prezenți.

Nicolae Ceaușescu a fost primul lider comunist care a vizitat celebrul parc de distracții. După acel eveniment, Ceaușescu a devenit cunoscut la nivel internațional.