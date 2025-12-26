Finul premierului Ilie Bolojan, Dan Negură, fost ofițer în cadrul IPJ Suceava, este judecat într-un dosar de trafic internațional de droguri de mare risc, după ce ar fi comandat substanțe interzise de pe „dark web” și ar fi încercat să le introducă în România prin colete poștale, potrivit Realitatea Plus. Totul s-ar fi petrecut în anul 2020, conform rechizitoriului DIICOT.

Mai mult, Negură este acuzat și de acces ilegal la un sistem informatic, după ce ar fi încercat să verifice date dintr-o bază oficială pentru a afla dacă pachetele sale sunt monitorizate de autorități.

În trecut, Negură a fost retrogradat disciplinar după ce a apărut în fotografii alături de interlopul Adrian Corduneanu.

Culmea este că Ilie Bolojan a acceptat să-i fie naș de căsătorie în 2022, când fostul polițist era deja cercetat în dosar. Negură este fiul primarului PNL din Câmpulung Moldovenesc, potrivit presei locale.