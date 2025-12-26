Două autoturisme s-au ciocnit, iar în urma impactului șapte persoane au avut nevoie de ajutor medical. Una dintre victime a rămas blocată în mașină și a necesitat intervenția echipajelor specializate.

Foto: ISU Dobrogea/Amprenta

Forțe importante trimise la fața locului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a mobilizat echipaje din două subunități. Pompierii de la Stația Hârșova au ajuns cu o autospecială de stingere și un echipaj SMURD, iar Detașamentul Medgidia a trimis o autospecială pentru transportul victimelor multiple și un al doilea echipaj SMURD.

În sprijin a fost solicitat și elicopterul SMURD, având în vedere numărul persoanelor implicate și gravitatea situației.

Trafic îngreunat în timpul intervenției

Operațiunea de salvare este în desfășurare, iar circulația în zona Hanul Morilor se desfășoară cu dificultate. Șoferii care tranzitează sectorul sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte indicațiile echipajelor aflate la fața locului.

Poliția investighează modul în care s-a produs accidentul

La locul evenimentului au ajuns și polițiștii Serviciului Siguranță Rutieră din cadrul IPJ Constanța. Aceștia urmează să stabilească modul în care s-a produs coliziunea și circumstanțele care au dus la rănirea celor șapte persoane.

Pe pagina de Facebook, Sorina Ispas, medic specialist Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, a postat un mesaj în urmă cu scurt timp: „Suntem în viață. Doamne Ajută!”, scrie Ziarul Amprenta.

