În mesajul său, fostrul ministru a făcut referire la experiențele care i-au marcat existența, menționând că fiecare etapă, fie ea bună sau rea, a contribuit la ceea ce este astăzi. Elena Udrea a vorbit despre împlinirea de a fi din nou alături de fiica ei, un aspect pe care l-a descris ca fiind cel mai important pentru ea în această zi.

„O viață cat 10 vieți… Aș da timpul înapoi? Nu, dar l-as opri pe loc. Dacă totuși s-ar întoarce, unele lucruri le-as face diferit. Viața mea este rezultatul alegerilor mele, bune și rele. Niciun regret! Doar suferința Evei…

Eu am urmat un vis. S-a terminat? Adevaratele chemări nu se termină până nu se împlinesc.

Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am trăit și, pentru ca mi-a dat puterea să trec prin toate încercările.

Îti mulțumesc, Doamne, pentru că astăzi, de ziua mea, sunt din nou o mamă fericită!

Vă mulțumesc celor care nu ați uitat, care, în toți anii în care eu am lipsit, voi ați continuat să îmi trimiteți mesaje cu gândurile voastre bune!

Vă mulțumesc tuturor pentru urările frumoase!”, a scris Elena Udrea pe pagina sa de socializare.

