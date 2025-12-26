INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 26 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 10

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, polei și viscol

Zone afectate: conform textului

Pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă (26 și 27 decembrie) vântul va prezenta intensificări în regiunile estice, sud-estice și local în centru și sud-vest, iar duminică (28 decembrie) în toată țara, cu viteze în general de 40...60 km/h, amplificând senzația de frig. La munte temporar vor fi rafale de peste 60...80 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă.

În nordul, centrul și estul teritoriului, precum și la munte temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, pe arii mai extinse în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică. Local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5...15 cm. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei.

MESAJ 1

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 26 decembrie, ora 14 – 27 decembrie, ora 16

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, la munte zăpadă viscolită

Zone afectate: conform textului

Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei și pe litoral cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70...80 km/h, iar în zona înaltă de 90....120 km/h, viscolind zăpada depusă.

MESAJ 2

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 27 decembrie, ora 16 – 28 decembrie, ora 02

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, la munte zăpadă viscolită

Zone afectate: conform textului

Vântul va avea intensificări în nordul Moldovei și în vestul Olteniei cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vântul va prezenta intensificări, cu viteze mai mari în zona înaltă, unde vor fi rafale de 90...110 km/h, viscolind zăpada depusă.

MESAJ 3

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10

Fenomene și zone vizate: intensificări ale vântului și ninsori viscolite în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, precum și la munte; intensificări ale vântului în Oltenia, local în Muntenia și sudul Banatului

În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a țării. La munte vor fi rafale de 80...110 km/h, iar în Moldova și Transilvania viteza vântului va atinge 60...70 km/h și pe arii restrânse 80 km/h. În celelalte regiuni vor fi intensificări locale și temporare cu viteze în general de 50...60 km/h.

În zona de munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali și se va depune strat de zăpadă de 10...15 cm, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ. Ninsori viscolite se vor semnala local și în nord, centru și est, unde stratul de zăpadă va fi în general de 3...6 cm.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 28 decembrie, ora 02 – 29 decembrie, ora 10

Fenomene și zone vizate: intensificări puternice ale vântului, viscol și vizibilitate foarte redusă în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură

În zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110...130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).