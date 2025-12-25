Mesajul a fost deschis cu următoarea declarație:

"Crăciun fericit tuturor, inclusiv gunoaielor din stânga radicală care face tot posibilul să ne distrugă țara, dar eșuează lamentabil", a scris, în deschiderea mesajului, Donald Trump.

Enumerarea realizărilor invocate de președintele SUA

În continuarea postării, președintele american a prezentat o listă de realizări pe care le atribuie actualei administrații, susținând că acestea ar reprezenta cele mai mari succese din istoria Statelor Unite. Trump a menționat schimbări legate de politici interne, securitate, economie și statutul internațional al țării.

"Nu mai avem granițe deschise, bărbați în sporturi feminine, transsexuali pentru toată lumea sau forțe de ordine slabe. Ceea ce avem este o piață bursieră record, cele mai mici cifre ale criminalității din ultimele decenii, nicio inflație și, de ieri, un PIB de 4,3, cu două puncte procentuale mai bun decât se aștepta. Tarifele ne-au oferit creștere și prosperitate de trilioane de dolari și cea mai puternică securitate națională pe care am avut-o vreodată. Suntem din nou respectați, poate așa cum nu am fost niciodată. Dumnezeu să binecuvânteze America", a transmis președintele SUA.

Date economice privind evoluția PIB-ului american

Creșterea Produsului Intern Brut al Statelor Unite, de 4,3% în trimestrul al treilea, a depășit estimarea de 3,2% realizată de economiștii chestionați de Bloomberg. Acest rezultat este considerat cel mai bun avans trimestrial înregistrat în ultimii doi ani.

Factori care au susținut avansul economic

Potrivit datelor publicate de Biroul pentru Analiză Economică (BEA), evoluția PIB-ului a fost sprijinită de creșterea cheltuielilor guvernamentale pentru apărare și de majorarea exporturilor. În același timp, investițiile companiilor au înregistrat o încetinire, iar importurile au scăzut, conform informațiilor transmise de Financial Times.

Semnale privind evoluția încrederii consumatorilor

În paralel cu aceste date, alte statistici indică o modificare a percepției consumatorilor. Date separate publicate marți de Conference Board arată că nivelul încrederii consumatorilor a scăzut în luna decembrie, ajungând la al doilea cel mai redus nivel din ultimii cinci ani.

