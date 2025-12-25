Descoperirea a fost făcută după un apel la 911, în care o persoană a raportat un incident violent. Smith a fost transportată de urgență la Spitalul Universitar Robert Wood Johnson din New Brunswick, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, conform informațiilor transmise de procurori.

Partenerul victimei, principalul suspect, a fost arestat

Autoritățile au anunțat că partenerul tinerei, Jordan D. Jackson-Small, în vârstă de 35 de ani, a fost arestat pe 23 decembrie și acuzat de crimă. Procurorul Yolanda Ciccone din Middlesex County și șeful poliției din Edison, Thomas Bryan, au confirmat că bărbatul se confruntă cu acuzații grave, printre care crimă de gradul întâi, punerea în pericol a unui minor și posesie de armă. Detaliile anchetei continuă să fie analizate, însă autoritățile tratează cazul ca pe un act de violență domestică soldat cu moartea victimei.

Familia încearcă să facă față tragediei și cere sprijin

Moartea tinerei actrițe a lăsat în urmă o familie devastată. Mătușa ei, Kira Helper, a transmis un mesaj emoționant într-o campanie de strângere de fonduri creată pentru a sprijini familia în această perioadă dificilă. Ea a scris că Imani „lasă în urmă un fiu de 3 ani, părinții, cei doi frați mai mici și o familie extinsă, prieteni și o comunitate care îl iubeau nespus”. Fondurile colectate vor fi folosite pentru cheltuielile de înmormântare și comemorare, pentru curățarea locului crimei, pentru terapia de traumă necesară familiei, precum și pentru acoperirea costurilor legale și pentru îngrijirea fiului și a câinelui victimei.

O carieră artistică începută devreme, întreruptă brutal

Imani Smith a fost cunoscută pentru rolul tinerei Nala în producția de pe Broadway a musicalului Disney „The Lion King”, o experiență care i-a definit începutul carierei. „Imani avea toată viața înainte. Era o persoană plină de viață, iubitoare și talentată. O actriță cu adevărat talentată, ea a jucat în special rolul tinerei Nala pe Broadway în piesa Disney „The Lion King", o experiență care a reflectat bucuria, creativitatea și lumina pe care le-a adus lumii", se arată pe pagina GoFundMe dedicată memoriei sale. Potrivit publicației Playbill, Smith a făcut parte din distribuția spectacolului între anii 2011 și 2012.

O familie legată de lumea artistică

Mama tinerei, Monique, este coafeză pentru producții cinematografice și de televiziune de pe Broadway și a lucrat la peste 25 de filme și seriale începând din 2010. Printre proiectele recente la care a participat se numără „The Housemaid”, lansat în acest an, și filmul „Smile” din 2022. Tragedia care a lovit familia Smith a zguduit comunitatea artistică, care își exprimă în continuare regretul pentru pierderea unei tinere talentate, a cărei viață și carieră au fost curmate mult prea devreme.

