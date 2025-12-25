În locul decorului clasic de iarnă, Moșul apare integrat într-o scenografie presărată cu ștampile „SECRET” și „TOP SECRET”, ca și cum ar fi protagonistul unei operațiuni clasificate.

Bătrânul cu barbă indică spre un panou unde este prezentat în două versiuni: una stilizată, cu ochelari de soare – accesoriul preferat al agenților sub acoperire – și alta sub forma unei siluete negre surprinse în plină „monitorizare festivă”.

Logo-ul instituției, discret plasat în colț, completează ironia: chiar și Moș Crăciun, cea mai recognoscibilă figură a lunii decembrie, pare să aibă nevoie de protecția identității atunci când intră în aria de competență a serviciilor secrete.