Călin Georgescu: Bună seara de Crăciun!

Cristela Georgescu: Dragii noștri, bună seara! Iată că și operatorul a trecut în fața camerei. De data asta vă dăm un mesaj din familie pentru că, iată, Crăciunul este sărbătoarea familiei.

Călin Georgescu: Sigur, fiecare familie mică, inclusiv noi, întregim familia mai mare care este țara. Iar astăzi, conform tradiției creștine, toată țara românească ca familie, ca sfântă familie, împodobește pomul nemuririi verde, și anume bradul. Cât de frumos este! Și aici, în seara aceasta, toată lumea ascultă cu smerenie colindele îngerilor.

Cristela Georgescu: Da, și noi am pus în pomul de Crăciun pentru voi mulțumire, recunoștință, multă iubire și iar și iar și iar recunoștință pentru tot ce am reușit să facem împreună, pentru tot curajul vostru, pentru toată dăruirea voastră, pentru toate rugăciunile care s-au auzit până sus în cer.

Călin Georgescu: Sărbătoarea de Crăciun este sărbătoarea care ne unește. Și ne unește în cuget și simțiri, ne unește prin iubire, prin înțelepciune, prin toată înțelepciunea de fapt de care ați dat dovadă toți, am dat dovadă toți în toată această perioadă și ce va mai urma, pentru că aceasta, de fapt, a dus la trezirea în conștiință a poporului român. Extraordinar de frumos, trăim vremuri mărețe, minunate, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a dăruit în toată această perioadă, vă iubim pe toți, ne pare rău de suferința prin care ați trecut, de prigoana prin care ați trecut, dar cine nu trece prin prigoană nu are cum să primească darul Duhului Sfânt pentru ceea ce va urma. Vă mulțumim tuturor!

Cristela Georgescu: Cum am putea să ne bucurăm de soare dacă n-ar fi și ploaie? Vă dorim o seară frumoasă alături de familiile voastre și zile tihnite de această sfântă sărbătoare de Crăciun. Vă îmbrățișăm!

Călin Georgescu: Pace și bucurie! Crăciun fericit tuturor!