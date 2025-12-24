În timp ce românii nu au bani de pâine și cozonac, prim-ministrul spune că va avea mâncare tradițională de sărbători, cum ar fi sarmale și cârnați.

De altfel, acesta a mărturisit că îi place salata boeuf cu mazăre. Totodată, Ilie Bolojan a dezvăluit că va petrece Crăciunul la Bihor, acasă la mama lui.

„Provenind dintr-o zonă relativ conservatoare, în general, produsele tradiționale de Crăciun, care totdeauna se găsesc pe o masă la țară, în județul Bihor, de la sarmale, de la cârnați, lucruri de genul acesta, care sunt de sezon. Adică, asta ține oarecum de tradițiile de familie, de identitatea noastră și întâlnirea cu cei dragi.”, a declarat Ilie Bolojan.