Temperaturile continuă să scadă, iar minimele vor ajunge și până la -12 grade Celsius.

Temperaturi scăzute în România

Administrația Națională de Meteorologie a emis informare meteorologică și atenționare COD GALBEN, valabile în intervalul 23 decembrie – 26 decembrie, care vizează intensificări ale vântului, ninsori viscolite, strat de zăpadă, polei și o răcire accentuată a vremii, chiar în perioada sărbătorilor de Crăciun.

Potrivit meteorologilor, în acest interval vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. La munte și în Moldova vor predomina ninsorile, iar în regiunile sudice vor fi inițial precipitații mixte, care se vor transforma treptat în ninsoare.

În Oltenia, Muntenia și nordul Dobrogei, din noaptea de 24 spre 25 decembrie, va ninge, iar cantitățile de apă vor ajunge la 5–15 l/mp, depășind local 25–30 l/mp în Oltenia și vestul Carpaților Meridionali. Se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 15–25 cm, iar pe alocuri se va forma polei.

De asemenea, vântul va avea intensificări în special pe parcursul zilei de 24 decembrie și până în seara zilei de 25 decembrie, cu rafale de 45–55 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Izolat, intensificări ale vântului vor fi semnalate și în alte regiuni.

În ziua de 25 decembrie, vremea se va răci semnificativ în sudul și estul țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -5 și 2 grade Celsius, iar în Moldova și estul Transilvaniei se va instala gerul, cu minime de -12…-10 grade.

Atenționare meteorologică COD GALBEN: 24 decembrie, ora 12 – 25 decembrie, ora 20

Este în vigoare un COD GALBEN pentru Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului, unde vântul va sufla cu viteze de 50–70 km/h. În noaptea de 24/25 decembrie și în prima parte a zilei de joi, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri, în special în Muntenia, sudul Olteniei și nordul Dobrogei.

În Oltenia și vestul Carpaților Meridionali, stratul de zăpadă va atinge 10–20 cm, izolat peste 25 cm, iar riscul de polei și ghețuș rămâne ridicat.