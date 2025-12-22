BANAT

În primele două zile de prognoză media maximelor termice va fi mai mare decât în mod normal în această perioadă şi se va situa în jurul valorii de 8 grade. În data de 24 decembrie temperatura maximă medie va scădea cu 3...4 grade şi se va apropia de cea specifică Ajunului Crăciunului. În zilele care vor urma media temperaturii maxime va avea variaţii în general între 0 şi 4 grade. Media minimelor termice se va situa între 0 şi 2 grade, până în dimineaţa de 25 decembrie, apoi va scădea şi va avea valori cuprinse în general între -2 şi -5 grade.



Probabilitatea de precipitaţii va fi mai mare în zilele de 24 şi de 25 decembrie când vor predomina ploaia şi lapoviţa şi după data de 29 decembrie, când vor fi şi intervale cu precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.



CRIŞANA

Până în data de 25 decembrie temperaturile se vor menţine peste mediile climatologice specifice perioadei. Media maximelor va avea variaţii între 5 şi 8 grade, iar a minimelor între -1 şi 2 grade. Va urma o scădere a valorilor termice astfel că în ultimele zile ale lunii decembrie şi în primele zile ale lunii ianuarie, media maximelor termice va fi de 0...2 grade, iar a minimelor de -6...-4 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi mai mare în jurul zilei de 24 decembrie, când vor predomina ploile, şi după data de 30 decembrie, când vor fi intervale cu lapoviţă, ninsoare, dar posibil şi ploaie.



TRANSILVANIA

Temperaturile maxime vor fi în scădere până în data de 24 decembrie, de la o medie de 6 grade în prima zi, până la 2...3 grade în ultima şi vor deveni normale pentru această perioadă. Va urma o scădere treptată a valorilor termice astfel că până la finalul intervalului vor fi temperaturi maxime de -2...0 grade şi minime de -9....-7 grade. Probabilitatea de precipitaţii, mai ales sub formă de lapoviţă şi ninsoare, va fi mai mare, în jurul datei de 24 decembrie, apoi trecător şi în general slab cantitativ, după data de 30 decembrie.



MARAMUREŞ

Temperaturile vor fi în scădere treptată, astfel că media maximelor termice vor avea valori între 2 şi 7 grade în prima săptămână şi vor fi de -2...0 grade spre sfârşitul intervalului. Minimele vor fi preponderent negative, iar în unele nopţi, media lor, va putea coborî sub -5 grade. Probabilitatea de precipitaţii, mai ales sub formă de lapoviţă şi ninsoare, va fi mai mare în noaptea de 24 spre 25 decembrie, apoi trecător începând cu 29 decembrie.



MOLDOVA

Vremea va intra într-un proces de răcire până în jurul datei de 25 decembrie când, media maximelor termice va putea fi între -3 şi -5 grade, iar a minimelor între -7 şi -9 grade urmând ca până spre finalul intervalului de prognoză temperatura maximă să se situeze în jurul valorii de 0 grade, iar cea minimă va fi de -7...-5 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi mai mare în zilele de 23 şi de 24 decembrie (la început ploaie apoi predominant ninsoare) şi după data de 1 ianuarie când vor fi posibile mai ales ninsori şi lapoviţă. În restul intervalului doar izolat vor fi posibile precipitaţii slabe.



DOBROGEA

Până la data de 24 decembrie, media maximelor termice va creşte de la 5 grade în prima zi, la 8...9 grade în ultima, iar a minimelor de la 2 la 4 grade. În jurul zilei de 25 decembrie se va răci cu aproximativ 6...7 grade, apoi media maximelor termice se va situa între 2 şi 6 grade, iar cea a minimelor între -4 şi 0 grade. Probabilitatea de precipitaţii va fi mai mare între noaptea de 23 spre 24 decembrie şi 24 spre 25 decembrie, când vor fi ploi la început, apoi şi lapoviţă şi posibil ninsoare şi din nou după ziua de 1 ianuarie când vor fi intervale cu precipitaţii mixte.



MUNTENIA

În primele trei zile de prognoză valorile termice se vor menţine peste mediile climatologice specifice perioadei, media maximelor se va situa în jurul valorii de 5 grade, iar a minimelor va fi de 1...2 grade. În data de 25 decembrie se va răci cu aproximativ 6 grade, apoi tendinţa generală a temperaturilor va fi de uşoară creştere, cu o medie a maximelor între 0 şi 5 grade şi a minimelor între -3 şi -7 grade. Probabilitatea de precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare va fi mai mare începând din noaptea de 23 spre 24 decembrie şi până în 25 decembrie, apoi după data de 30 decembrie.



OLTENIA

Până în jurul datei de 24 decembrie media maximelor termice va fi de 4...6 grade, iar a minimelor de 1...2 grade. Va urma o răcire cu 4...5 grade, iar după data de 26 decembrie este posibil ca media maximelor să varieze între 1 şi 5 grade, iar a minimelor între -2 şi -7 grade. Vor fi precipitaţii sub formă de ploaie la început, apoi mai ales lapoviţă şi ninsoare, în 24 şi în 25 decembrie, apoi după data de 1 ianuarie. În restul intervalului precipitaţiile nu vor lipsi în totalitate, ci vor fi trecătoare şi pe suprafeţe mici.



LA MUNTE

Media, atât a maximelor termice cât şi a minimelor, va fi preponderent negativă. A maximelor, va putea scădea în unele nopţi, cu probabilitate mai mare în a doua săptămână, sub -6 grade, iar a minimelor sub -11 grade. Precipitaţii, mai ales sub formă de lapoviţă şi ninsoare, vor fi pe arii mai extinse în 24 şi în 25 decembrie şi după data de 1 ianuarie. În restul intervalului cestea vor apărea trecător şi pe suprafeţe mai mici.