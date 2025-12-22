Întâlnirea de luni dintre președintele Nicușor Dan și un grup de magistrați, inclusiv pensionari, a generat o reacție acidă din partea social-democratului Adrian Câciu.
Acesta a susținut, în timpul dezbaterii moțiunii împotriva ministrului Radu Marinescu, că adevărata reformă a justiției este încă absentă, fiind umbrită de discuțiile interminabile despre pensiile speciale.
Câciu i-a acuzat pe magistrații care se plâng acum la Cotroceni că au ales să tacă în fața problemelor sistemice în schimbul unor beneficii financiare uriașe, subliniind contrastul dintre pensiile de 40.000 de lei încasate și criticile virulente lansate după retragerea din activitate.