Nicușor Dan se implică pe față în sistemului judiciar cu toate ca își depășește atribuțiile! Șeful statului anunță că din primele zile ale lunii ianuarie va iniția un referendum în rândul magistraților pentru a decide soarta CSM. Într-o reacție oficială, Consiliul Superior al Magistraturii transmite că ingerințele în justiție nu trebuie tolerate, iar președintele nu poate face acest referendum pentru că ar încălca ordinea constituțională.