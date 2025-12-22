Măsura vine prin suspendarea unei prevederi legale restrictive, la solicitarea ministrului Daniel David. Anunțul răspunde nevoilor specifice ale sistemului educațional.

Prin Ordonanța de Urgență nr. 84/2025, care modifică Legea nr. 95/2006 și a fost publicată recent în Monitorul Oficial, se suspendă aplicarea art. 38 alin. (10) din Legea-cadru nr. 153/2017 până la 31 decembrie 2026. Aceasta permite cumulul în educație și cercetare, satisfăcând cerințele domeniilor afectate de lipsa personalului.

„Am solicitat acest lucru încă din vara anului 2025, deoarece are implicații majore pentru sistemul de educație-cercetare și mă bucur că acest element a fost luat în calcul în decizia Guvernului, implicațiile fiind importante și pentru alte sisteme bugetare majore (exemplu: sănătate)”, a declarat ministrul Daniel David, potrivit unui comunicat remis presei.

Prevederea fusese introdusă anterior, generând controverse și suspendări temporare, dar ministrul a pledat constant pentru menținerea profesorilor pensionari la catedră, esențiali pentru acoperirea orelor.