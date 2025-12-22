”Un băieţel în vârstă de 5 luni a suferit arsuri grave în urma unui incendiu izbucnit la o casă de locuit din oraşul Geoagiu. Pompierii Detaşamentului Orăştie au intervenit de urgenţă cu 2 autospeciale de stingere şi cu o ambulanţă SMURD. Ajunse la faţa locului, echipajele de stingere au acţionat pentru localizarea şi lichidarea incendiului”, a transmis ISU Hunedoara.

Un echipaj SMURD a intervenit pentru acordarea primul ajutor medical copilului de 5 luni, care are arsuri pe aproximativ 65% din suprafaţa corpului, mai ales pe faţă, piept şi mâini. Bebeluşul a fost transportat de urgenţă la Spitalul din Orăştie.



Cauzele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite.