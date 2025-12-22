După o viață de muncă, românii plătesc din luna august a acestui an contribuția la sănătate, obligație care rămâne valabilă până pe data de 31 decembrie 2027.

Iar specialiștii spun că cei mai afectați sunt românii cu o pensie între 3 și 4 mii de lei, după ce guvernul a considerat că 3 mii de lei este o pensie mare. Datele arată însă că sumă oprită de stat nu acoperă nici deficitul și nici necesitatea de la fondul pentru sănătate.

În trei luni s-au strâns aproximativ 950 de milioane de lei în total, iar în paralel s-au scumpit medicamentele, alimentele cât și facturile, iar mulți pensionari se împrumută pentru a avea ce pune pe masă.