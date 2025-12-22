Pentru a înțelege impactul real al acestor măsuri, este esențial ca noile reglementări să fie analizate nu doar teoretic, ci și din perspectivă practică. Avocata Laura Dicu a explicat care sunt cele mai importante schimbări și ce trebuie să aibă în vedere contribuabilii începând cu 1 ianuarie 2026.

Impozitul pe clădiri: valori mai mari și taxe suplimentare pentru proprietățile de mare valoare

Una dintre cele mai vizibile modificări este legată de impozitul pe clădiri. Începând cu 2026, valoarea impozabilă a clădirilor va fi majorată atât în mediul urban, cât și în mediul rural. În același timp, dispar reducerile aplicate până acum locuințelor construite înainte de 1990, ceea ce va conduce la creșteri semnificative ale impozitelor anuale pentru un număr mare de proprietari.

O noutate importantă este introducerea unui impozit suplimentar pentru clădirile cu valoare mare. Imobilele evaluate la peste 2,5 milioane de lei vor fi taxate cu un impozit de 0,9% aplicat asupra sumei care depășește acest prag.

Avocata Laura Dicu atrage atenția că aceste schimbări obligă proprietarii la o reevaluare atentă a patrimoniului imobiliar: „Majorarea impozitelor pe clădiri nu este o simplă ajustare procentuală. Pentru multe familii și investitori, aceste sume vor avea un impact real asupra bugetului anual și trebuie anticipate din timp.”

Impozitul pe terenuri: valori impozabile crescute și restrângerea facilităților

Și impozitul pe terenuri intravilane va fi afectat de noile reglementări. Toate terenurile intravilane vor avea valori impozabile mai mari, indiferent de categoria de folosință.

În același timp, legislația restrânge sfera facilităților fiscale acordate anterior. O parte dintre scutirile și reducerile de impozit de care beneficiau ONG-urile, persoanele cu handicap și anumite entități culturale vor fi eliminate. Rămân valabile doar scutirile pentru:

terenurile din domeniul public;

terenurile aparținând cultelor religioase;

terenurile unităților de învățământ și sanitare;

terenurile aferente parcurilor industriale.

Potrivit avocatei Laura Dicu, aceste modificări pot avea efecte colaterale importante: „Eliminarea unor facilități fiscale va pune presiune pe bugetele organizațiilor non-profit și ale altor entități vulnerabile. Este esențial ca acestea să își refacă proiecțiile financiare din timp.”

Impozitul auto: taxe noi pentru electrice și pentru mașinile de lux

Regimul fiscal aplicabil autovehiculelor se modifică și el. Din 2026, mașinile electrice, care până acum beneficiau de scutiri, vor fi supuse unui impozit anual fix de 40 de lei.

În cazul autoturismelor cu o valoare de peste 375.000 de lei, se introduce un impozit suplimentar de 0,9% aplicat asupra sumei care depășește acest plafon. Această măsură vizează în special segmentul autovehiculelor de lux.

CASS pentru activități independente: bază de calcul mai mare

Pentru persoanele care obțin venituri din activități independente — PFA, profesii liberale, freelanceri — baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) va fi extinsă. Concret, aceasta poate ajunge până la echivalentul a 72 de salarii minime brute pe an, ceea ce crește considerabil contribuția datorată în anumite situații.

Avocata Laura Dicu explică: „Pentru mulți profesioniști independenți, această modificare va însemna costuri mai mari. Fără o planificare fiscală atentă, impactul poate fi semnificativ.”

Capitalul social al SRL-urilor: praguri minime diferențiate

Regulile privind capitalul social al societăților cu răspundere limitată se modifică și ele. Astfel:

SRL-urile cu o cifră de afaceri sub 400.000 lei vor trebui să aibă un capital social minim de 500 lei;

firmele care depășesc acest prag vor avea obligația unui capital social minim de 5.000 lei.

Măsura are rolul de a întări disciplina financiară, însă presupune și costuri suplimentare pentru antreprenorii aflați la început de drum.

Impozitul pe criptomonede: cotă unică de 16%

Câștigurile obținute din tranzacții cu criptomonede vor fi impozitate, începând cu 2026, cu o cotă de 16%. Noua regulă aliniază fiscalitatea criptomonedelor cu cea aplicată altor forme de venit din investiții.Pentru investitorii activi, această modificare face cu atât mai importantă evidența clară a tranzacțiilor și a câștigurilor realizate.

Veniturile din Airbnb și Booking: un singur mod de calcul

Pentru persoanele care obțin venituri din închirierea locuințelor prin platforme precum Airbnb sau Booking, legea elimină atât sistemul real, cât și norma de venit. Din 2026, venitul net va fi calculat prin deducerea unei cote forfetare de 30% din venitul brut anual. Deși măsura simplifică procedura, pentru unii proprietari poate duce la o sarcină fiscală mai mare decât în anii anteriori.

Impozitul minim pe cifra de afaceri și salariul minim

Impozitul minim pe cifra de afaceri a fost înjumătățit în 2025, însă pentru 2026 o altă modificare importantă vizează salariul minim brut, care va crește la 4.325 lei. Această majorare va influența direct costurile cu forța de muncă, contribuțiile sociale și bugetele firmelor mici și mijlocii.

Modificările fiscale programate pentru 2026 nu sunt punctuale, ci structurale. Ele afectează simultan proprietatea, munca independentă, investițiile și activitatea firmelor. În lipsa unei informări corecte și a unei planificări din timp, impactul financiar poate fi semnificativ.

Avocata Laura Dicu subliniază importanța anticipării acestor schimbări:

„Anul 2026 va aduce obligații fiscale mai complexe. Cei care își analizează situația din timp și cer consultanță specializată vor avea un avantaj clar.” spune Laura Dicu.