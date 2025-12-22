UPDATE 9:00 - Jandarmii au montat deja gardurile, iar câțiva dintre fermieri au ajuns deja în fața Guvernului.

UPDATE 8.00 - Fermierii din toată țara urmează să ajungă astăzi în Piața Victoriei și să protesteze în fața Guvernului. Oamenii spun clar că taxele și impozitele din ultimele luni i-au adus în pragul sărăciei, iar costurile cu motorina, cu energia, inclusiv cu produsele agricole au explodat, în timp ce statul nu îi ajută cu nimic.

Nemulțumirea cea mai mare a oamenilor este legată de faptul că la nivel european se discută despre acel acord prin care urmează să fie importate produse din țările non UE care îi vor pune în pericol. Costurile acestora vor fi foarte mici, în timp ce ei nu mai au cum să își vândă produsele. Mulți dintre ei spuneau că sunt nemulțumiți pentru că urmează să își închidă afacerile din această cauză.

Dacă nu vor primi un răspund din partea Guvernului, fermierii spuneau că vor continua cu aceste proteste.