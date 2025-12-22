​Ședința începe la ora 15:00, cu prezentarea moțiunii, urmată de dezbateri și vot asupra documentului.

​

Executivul are la dispoziție 40 de minute de intervenții, timp ce poate fi folosit la începutul și la finalul dezbaterilor, iar grupurile parlamentare primesc un timp maxim calculat la 5 secunde pentru fiecare deputat.

​

Textul moțiunii depuse de AUR susține că Ministerul Justiției are obligația constituțională și politică de a asigura buna funcționare a justiției, de a garanta drepturile și libertățile fundamentale și de a respecta legalitatea în activitatea instanțelor și a celorlalte autorități din sistemul judiciar.

​

Semnatarii îl acuză pe Radu Marinescu că, în timpul mandatului, ar fi manifestat „o lipsă evidentă de inițiativă și reacție” în raport cu aceste responsabilități.

Ministrul Justiției, chemat la dezbaterea „Ora Guvernului”

​Tot luni, de la ora 16:00, ministrul Justiției este invitat în plen și la dezbaterea „Ora Guvernului”, la solicitarea parlamentarilor USR.

​

USR anunță teme de „interes major pentru viața politică, economică și socială”, vizând modul de funcționare a sistemului judiciar și rolul Ministerului Justiției.

​

Printre subiectele indicate se numără „oligarhizarea sistemului judiciar”, respectiv concentrarea deciziei în mâinile unor grupuri de influență, lipsa de transparență în numiri și promovări, efectele asupra independenței reale a magistraților, corupția și ineficiența din sistem.

​

USR vrea discutarea răspunderii magistraților, a meritocrației în promovarea acestora, a eficienței repartizării aleatorii a dosarelor și a modului de accesare a fondurilor PNRR, precum și „necesitatea corectării pachetului legilor justiției” în acord cu recomandările Comisiei Europene, Comisiei de la Veneția și ale altor organisme internaționale.