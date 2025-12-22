Scandalul s‑a declanșat chiar în timpul lucrărilor Adunării Generale, la scurt timp după vot, când o discuție aprinsă între reprezentanți ai partidului AK Party și ai CHP s‑a transformat într‑un conflict fizic.

Momentul care a declanșat încăierarea

Totul a început în clipa în care Murat Emir, vicepreședintele grupului parlamentar CHP, s‑a apropiat de Mustafa Varank, deputat AK din Bursa. Dialogul tensionat dintre cei doi a escaladat în câteva secunde, iar alți parlamentari din ambele tabere au intervenit, ceea ce a dus la o bătaie generalizată în mijlocul plenului, potrivit relatărilor Haberler.com.

Votul care a precedat scandalul

Cu doar câteva minute înainte de izbucnirea incidentului, legislativul turc adoptase Propunerea Legii bugetului guvernului central pentru 2026, precum și Propunerea Legii privind contul final al guvernului central pentru 2024. În urma votului din Adunarea Generală, 320 de parlamentari au susținut proiectele, în timp ce 249 s‑au pronunțat împotrivă.

Imagini din plenul transformat în ring

Filmările realizate în sală surprind un grup numeros de deputați adunați în centrul plenului, unde s‑au produs lovituri și îmbrânceli, în timp ce alți aleși încercau să intervină pentru a calma spiritele. Incidentul a venit după o ședință marcată de discuții tensionate pe tema bugetului și a scos în evidență climatul politic extrem de încordat dintre coaliția aflată la guvernare și opoziție.

